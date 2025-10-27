HABER

Erzurum 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 27 Ekim'de hava durumu parçalı bulutlu ve serin olacak. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 1°C civarında bekleniyor. 28 Ekim'de hava çok bulutlu, 16°C ile 4°C arasında değişecek. 29 Ekim'de sağanak yağış öngörülüyor; sıcaklık 12°C ile -2°C arasında olacak. 30 Ekim'de güneşli hava hakim olursa sıcaklık 10°C ile -4°C arasında değişecek. Hazırlıklı olmalısınız.

Cansu Akalp

Erzurum'da 27 Ekim Pazartesi günü hava durumu, parçalı bulutlu ve serin olacak. En yüksek sıcaklık 15°C. En düşük sıcaklık ise 1°C civarında. Nem oranı %54. Rüzgar hızı 2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:39. Gün batımı ise 17:20 olarak hesaplandı.

28 Ekim Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 4°C arasında değişecek. 29 Ekim Çarşamba günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile -2°C arasında olacak. 30 Ekim Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 10°C ile -4°C arasında değişecek. 31 Ekim Cuma günü hava 14°C ile -4°C arasında olacak.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Gün içinde ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. 29 Ekim'de beklenen yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunmalı. Gerektiğinde korunaklı alanlarda bulunmak önemli. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumunun değişebileceği unutulmamalı. Seyahat planlarınızı yaparken bu faktörü de dikkate almanızda fayda var.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
