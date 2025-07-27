Erzurum 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 31°C civarında sıcaklık bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 31°C, 29 Temmuz Salı günü 32°C ve 30 Temmuz Çarşamba günü 33°C'ye yükselecek.

Hava sıcaklıklarının artması, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisini artıracak. Bu durum, cilt kanseri riskini yükseltebilir. Aynı zamanda ciltte erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir. Güneşe çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanmak önemlidir. Ayrıca şapka ve koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler cilt sağlığını korumak adına faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar, vücutta su kaybına neden olabilir. Bu dehidrasyona yol açar. Baş ağrısı, halsizlik ve konsantrasyon bozukluğu gibi belirtiler görülebilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, vücudun su dengesini korumak açısından kritiktir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için daha riskli olabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri ve gerektiğinde tıbbi destek almaları önerilir.

Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olur. Hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Hava kalitesinin düşük olduğu dönemlerde kapalı alanlarda kalmak, solunum sağlığını korumak açısından faydalı olacaktır.