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Erzurum 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Haziran 2025 Pazar günü, Erzurum'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Erzurum 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklık 25°C civarında kalacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklığın 8°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güneydoğudan saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Nem oranı sabah %75, gündüz %23, akşam %38 ve gece %50 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 30 Haziran Pazartesi günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece ise 4°C civarında olacak. 1 Temmuz Salı günü, hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 8°C olarak tahmin ediliyor. 2 Temmuz Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 7°C olacak. 3 Temmuz Perşembe günü, hava çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 6°C civarında olacak. 4 Temmuz Cuma günü, bol güneş ışığı devam edecek. Gündüz sıcaklık 22°C, gece sıcaklığı ise 7°C olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü, hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 11°C civarında ölçülecek.

Bu dönemde gündüzlerde sıcaklıkların artmasıyla açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak. 30 Haziran Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunması önemli. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık farklarına karşı uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Sıcak havalarda su tüketiminin artırılması, vücut dengesinin korunması açısından önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın yönüne göre hareket edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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