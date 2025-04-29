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Erzurum 29 Nisan Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Erzurum 29 Nisan Salı hava durumu merak edildi. Bugün Erzurum'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

Erzurum 29 Nisan Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...
Nilgün Akbıyık

Erzurum'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 6°C civarındadır. Gün boyunca sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 3°C olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 30 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 17°C'ye kadar yükselecek. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. 1 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 18°C'ye ulaşacak. Bir veya iki kısa süreli sağanak yağış öngörülmektedir. 2 Mayıs Cuma günü sıcaklık 12°C'ye düşecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. 3 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 14°C'ye kadar yükselecek. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecektir. 4 Mayıs Pazar günü sıcaklık 15°C'ye ulaşacak. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. 5 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 13°C'ye düşecek. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecektir.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşullarının değişken ve yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Sıcaklıkların 3°C ile 18°C arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmeniz önerilir. Bu şekilde, hem yağışlı hem de serin hava koşullarına karşı daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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