HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da, 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu, sıcak ve kuru olacak. Parlak güneş ışığı altında, gündüz sıcaklığının 31°C civarında, gece sıcaklığının ise 11°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %30, akşam %57 ve gece %80 seviyelerinde olacak.

Erzurum 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 32°C, 2 Eylül Salı günü 31°C ve 3 Eylül Çarşamba günü 29°C olarak öngörülüyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 28°C ile 32°C arasında, gece sıcaklıkları ise 8°C ile 12°C arasında seyredecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu durum, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Gündüz saatlerinde rüzgarın artması, açık alanlarda dikkatli olmayı gerektirir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunmaları için dikkatli olmaları önerilmektedir.

Ağustos ayında Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 36 mm olup, nem oranı %55 civarındadır. Eylül ayında gündüz sıcaklıkları ortalama 19.8°C, gece sıcaklıkları ise 7.8°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 26 mm olup, nem oranı %51 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde güneş ışınlarından korunmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Ayrıca rüzgarın artmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olunmalı ve hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması sağlanmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"
Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndüÜnlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Sokak ortasında kanlı pusu! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.