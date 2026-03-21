Erzurum'da acı olay! Çatıdan düşen bu sarkıtı sonu oldu

Erzurum'da acı bir olay meydana geldi. 2 çocuk babası Poyraz Özoltulular (35) çatıdan üzerine düşen buz sarkıtı nedeniyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Özoltulular hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özoltulular yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar...

Olay, 16 Mart günü öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 50'nci Yıl Caddesi’ndeki 5 katlı binanın önünde meydana geldi.

BUZ SARKITI VE KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ

Kur'an kursu binasının altında bulunan babasına ait oto elektrikçi dükkanının önündeki otomobili tamir için çıkan Poyraz Özoltulular'ın üzerine, çatıda oluşan buz sarkıtı ve kar kütlesi düştü.

BİR KİŞİ SON ANDA KURTULDU

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerinden çıkan Poyraz Özoltulular'ın buz ve kar kütlesinin altında kaldığı, 1 kişinin de son anda kurtulduğu yer aldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralanan Özoltulular, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gündür tedavi gören Poyraz Özoltulular, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Özoltulular'ın cenazesi bugün Mehmed Zahid Kotku Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

