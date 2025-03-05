HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Erzurum'da aranan 134 şahıs yakalandı

Erzurum'da aranan 134 şahıs yakalandı

05.03.2025 12:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da jandarma hakkında arama kararı olan 134 şahsı yakaladı.

Erzurum'da aranan 134 şahıs yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-28 Şubat 2025 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; ifadeye yönelik aranan 100, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 32,5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, olmak üzere toplam 134 aranan şahıs yakalandı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Öcalan'ın çağrısından sonra dikkat çeken anketÖcalan'ın çağrısından sonra dikkat çeken anket
Çin'den Trump'a yanıt! "Savaşmaya hazırız"Çin'den Trump'a yanıt! "Savaşmaya hazırız"
Anahtar Kelimeler:
Erzurum jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Dünya tarihinde bir ilk! Türk bilim insanlarının çarpıcı keşfi

Dünya tarihinde bir ilk! Türk bilim insanlarının çarpıcı keşfi

Trump'ın Çin hamlesine Pekin'den çok sert rest! "Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

Trump'ın Çin hamlesine Pekin'den çok sert rest! "Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

Beyin cerrahını kafasından bıçakladı! İfadesiyle tüm Türkiye'yi şoke etti: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

Beyin cerrahını kafasından bıçakladı! İfadesiyle tüm Türkiye'yi şoke etti: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.