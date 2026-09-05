HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzurum'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Erzurum'un Horasan ilçesinde inşaat halindeki binada iskeleden düşen işçi öldü.

Erzurum'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Şehit Bahattin Uslu Caddesi'ndeki bir inşaatın 5. katında dış cephe montajı yapan İbrahim Topal (31), iskelenin kayması sonucu dengesini kaybederek düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Topal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Horasan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Acı haberi alan Topal'ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gündem Türkiye'nin yeşil dönüşüm süreci! Bakan Şimşek'ten açıklama! Gündem Türkiye'nin yeşil dönüşüm süreci! Bakan Şimşek'ten açıklama!
KKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybetmişti! Elmas Demir'in cenazesi toprağa verildiKKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybetmişti! Elmas Demir'in cenazesi toprağa verildi

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.