Erzurum'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Şehit Bahattin Uslu Caddesi'ndeki bir inşaatın 5. katında dış cephe montajı yapan İbrahim Topal (31), iskelenin kayması sonucu dengesini kaybederek düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Topal'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Horasan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Acı haberi alan Topal'ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır