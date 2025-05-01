HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum’da korkutan çatı yangın

Erzurum’da meydana gelen çatı yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri uzun bir uğraştan sonra alevleri kontrol altına aldı.

Erzurum’da korkutan çatı yangın

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Dumlu Mahallesi meydana gelen çatı yangını korkuttu. İhbar üzerine Dumlu Mahallesi 2. Küme Evler’de bir konutun çatısından henüz sebebi bilinmeyen şekilde alevler yükseldi. Yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi merkez itfaiye ekipleri ve Hilalkent itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangının bitişikteki evlere sıçramaması için uzun bir uğraş veren itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini incelmeye başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
100 dakika 'geçici ölüm'ü yaşadı!100 dakika 'geçici ölüm'ü yaşadı!
Kaskla tartıştığı sürücünün aracına zarar verdiKaskla tartıştığı sürücünün aracına zarar verdi

Anahtar Kelimeler:
yangın Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kanal İstanbul için "Kesinlikle yapacağız" çıkışı

Kanal İstanbul için "Kesinlikle yapacağız" çıkışı

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

İki marketin fiyat rekabeti vatandaşa yaradı! 50 tane alan var

Engelli küçük çocuk doktor ve çalışanlar tarafından istismar

Engelli küçük çocuk doktor ve çalışanlar tarafından istismar

İşte 78 cana mal olan skandal!

İşte 78 cana mal olan skandal!

Bir ilde şap alarmı! 15 mahalle birden karantinaya alındı: Tüm hayvan hareketleri durduruldu

Bir ilde şap alarmı! 15 mahalle birden karantinaya alındı: Tüm hayvan hareketleri durduruldu

Taksim’de 1 Mayıs gerginliği! Müdahale edildi, gözaltılar var

Taksim’de 1 Mayıs gerginliği! Müdahale edildi, gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.