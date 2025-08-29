HABER

Erzurum'da otomobil nehre uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir otomobil, yapımı devam eden köprüden Karasu Nehri'ne uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybedirken, 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise nehirde kayboldu.

Alınan bilgiye göre, akşam saat 20.00 sıralarında Aşkale'den Tercan istikametine seyreden 25 ADH 366 plakalı otomobil, Karaköprü mevkiinde yapım aşamasındaki köprüye yaklaştığı esnada Karasu Nehri'ne uçtu. Köprü inşaatında çalışan işçiler hemen yardıma koştu. Kazada araçta bulunan E.K. hayatını kaybederken, N.K. yaralı olarak kurtarıldı.

ARAÇTA BULUNAN BİR KİŞİ NEHİRDE KAYBOLDU

Olay yerine trafik ekipleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlarken, kazada araçta bulunan yolculardan İ.S.'nin nehirde kaybolduğu belirlendi. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri kayıp kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

29 Ağustos 2025
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
