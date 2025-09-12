HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Erzurum'da polisten tefecilere şafak operasyonu: 3 tutuklama

Erzurum’da tefecilere yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Erzurum'da polisten tefecilere şafak operasyonu: 3 tutuklama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'tefecilik' suçunun önlenmesine yönelik kent merkezinde ikamet eden 5 şüpheli şahsı takibe aldı. 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda özel harekat timlerinin de desteği ile yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda senet, çek ve tapu belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile diğer savcılıktan serbest bırakıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gölpazarı'nda eğitim güvenliği toplantısı gerçekleştirildiGölpazarı'nda eğitim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
Posta kutusunda tabanca paniğiPosta kutusunda tabanca paniği

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.