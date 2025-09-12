Erzurum'da polisten tefecilere şafak operasyonu: 3 tutuklama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'tefecilik' suçunun önlenmesine yönelik kent merkezinde ikamet eden 5 şüpheli şahsı takibe aldı. 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda özel harekat timlerinin de desteği ile yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda senet, çek ve tapu belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile diğer savcılıktan serbest bırakıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır