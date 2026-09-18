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Erzurum'daki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, iki grup arasında çıkan ve 1 polis memuru ile 10 şahsın yaralandığı olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Erzurum Valisi Aydın Baruş konuyla ilgili açıklama yaptı.

Erzurum'daki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Yakutiye ilçesinde saat 16.45 sıralarında silahlı kavga olduğu bilgisi üzerine polis ekiplerinin olay yerine derhal intikal ettiğini belirterek, "İki grup arasında bir tartışmadan dolayı bir gruba yukarıdan bir daireden ateş açılıyor üzerlerine. Bu sırada yaralanmalar meydana geliyor. Olay yerine ilk intikal eden polis arkadaşlarımızdan birinin başına saçma geliyor.

Erzurum daki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı 1

1 POLİS MEMURU İLE 10 ŞAHSIN YARALANMIŞTI: 3 GÖZALTI

Çok şükür onun durumu ağır değil. Ama küçük bir operasyon geçirecek. Allah şifalar versin. Kendisini ziyaret ettik. Olay sırasında tabii tüfekle ateş açılması nedeniyle saçmaların dağılması neticesinde çok sayıda kişi yaralanıyor ve 10 yaralı var. 10 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesi mevcut. Onlar yoğun bakımda tedavi görüyor. Diğerlerinin durumu stabil. Hayati tehlikeleri yok. Olaydan başından itibaren polis ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Olaya müdahale edip yukarı ateş eden 3 şahıs yakalandı. Şahıslarla birlikte bir pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi. Bu silahlarla ateş ettikleri tahmin ediliyor. Şu anda gözaltındalar. Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli soruşturma işlemlerine başladı. Ekiplerimiz olay yerinde. Gerekli tespitleri yapıyorlar ve bunları dosyasına iletecekler.

Erzurum daki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı 2

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında olay sonrasında her türlü güvenlik tedbirini polis ekiplerimiz aldılar. Şu anda olumsuz bir gelişme yok. Tedbirlerimiz devam edecek. Olayın grup arasında tekrar bir tartışmaya dönüşmemesi açısından. Üzücü bir olay. Ama zamanında alınan tedbirler sayesinde de belki hayati noktada sıkıntılar oluşturabilecek büyük problemlere yol açmadan önlenmiş oldu. Tüm polis ekiplerimizle görev yapan güvenlik görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Erzurum silahlı saldırı
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