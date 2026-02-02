Erzurum Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

2 Şubat 2026 Pazartesi günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. Bu, gün boyunca ara ara yağışlı hava anlamına geliyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 8 km/s civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Şubat Salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile -8 derece arasında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü, bulutların arasından güneşin ara sıra çıkması bekleniyor. Ancak, hava sıcaklıkları -2 ile -15 derece arasında kalacak. 5 Şubat Perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 1 ile -10 derece arasında değişecek.

Bu soğuk ve yağışlı koşullarda dikkatli olmak önemli. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmeli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski göz önünde bulundurulmalı. Yolda dikkatli olunmalı. Aynı zamanda, yağışlı günlerde araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı. Lastiklerin iyi durumda olduğundan emin olunmalı. Evlerde ise ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığı kontrol edilmeli. Su borularının donma riskine karşı önlemler alınmalıdır.

Erzurum'da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Bu koşullarda, dışarıda ve evde gerekli önlemleri alarak güvenliğinizi sağlamalısınız.