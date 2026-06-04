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Erzurum Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 4 Haziran 2026 tarihinde hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte serin bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklık 20 derece dolaylarında iken, gece 3-4 derece arasında değişim gösterecek. Rüzgar batıdan, 6-12 kilometre hızıyla esecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, bu hava koşullarını dikkate alarak gerekli önlemleri almalı ve seyahatlerini dikkatlice planlamalıdır.

Erzurum Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe, Erzurum'da hava durumu şöyle. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında, gece ise 3-4 derece arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden esiyor. Hızı saatte 6-12 kilometre olacak. Nem oranı %43 ile %64 arasında değişecek.

Erzurum'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Gök gürültülü sağanak yağışlar ani hava değişimlerine sebep olabilir. Dışarıda vakit geçirenler olumsuz etkilenebilir. Hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun hazırlıklar yapılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Haziran Cuma günü sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu gün sıcaklık 21 derece civarında olacak. 6 Haziran Cumartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklık 19 derece civarına düşecek. 7 Haziran Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Gök gürültülü sağanak yağışlar ani değişimlere neden olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Hazırlık yapmak gerektiği unutulmamalıdır.

Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Araçla seyahat edenler için bu durum risk oluşturabilir. Seyahat planlarınızı yaparken bu faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Güvenliğiniz açısından dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Hava durumu, Erzurum'da serin ve yağışlı geçecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların ve seyahat edeceklerin hava durumunu düzenli olarak kontrol etmesi önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olumsuz durumlarla karşılaşmamak için elzemdir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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