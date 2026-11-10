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Erzurum Hava Durumu! 10 Kasım Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 10 Kasım 2026 itibarıyla hava durumu soğuk ve yağışlı. Kış mevsiminin başlangıcında sıcaklıklar 10 derece civarında seyrediyor. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Öğleden sonra beklenen yağış, havanın daha da soğumasına yol açacak. Kapalı alanlarda da önlem almak gerekecek. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 5 ile 15 dereceye düşmesi bekleniyor. Kalın giysiler ve su geçirmeyen ayakkabılar öneriliyor.

Erzurum Hava Durumu! 10 Kasım Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum'da 10 Kasım Salı 2026 itibarıyla hava durumu soğuk ve yağışlı. Kış mevsimi başlangıcında hava sıcaklıkları düşük seviyelerde. Şu anda sıcaklık yaklaşık 10 derece civarında. Erzurum'un yüksek rakımı ve kış iklimi, dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiren bir durum oluşturuyor. Bugün genel olarak bulutlu bir hava var. Öğleden sonra yağışın etkili olması bekleniyor. Bu durum sıcaklıkları daha da düşürecek gibi görünüyor. Dışarı çıkmayı planlayanların dikkatli olması önerilir. Kapalı alanlarda bulunanların da önlem alması önemlidir. Yürüyüş yapmayı düşünenler, kalın kıyafet giymeli. Su geçirmeyen ayakkabı tercih etmek iyi bir fikir olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Erzurum'da soğuk hava devam edecek. Geçiş döneminin etkisiyle muhtemel yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların 5 ile 15 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor. Akşam dışarı çıkmayı planlayanların kat kat giyinmeleri faydalı olacaktır.

Evde kalanlar için de önlemler almak gerekebilir. Isıtma sistemlerinin düzenli çalıştığına dikkat edilmelidir. Doğalgaz veya elektrikli ısıtıcıların düzgün çalışması önemlidir. Pencere giydirme yöntemleriyle ısı kaybı azaltılabilir. Bu, hem konfor hem de tasarruf açısından avantaj sağlar.

Erzurum'da hava durumu gün geçtikçe değişmektedir. Bu nedenle hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Her zaman hazırlıklı olmak, kış koşullarına karşı büyük bir adımdır. Geçici soğuk hava dalgaları aniden gelebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumuna göz atmak faydalı olacaktır. Kış mevsiminde şehrin güzelliklerini keşfetmek için doğru zamanı seçmek önemlidir. Bu, unutulmaz bir deneyim yaşama potansiyeli taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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