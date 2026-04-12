Erzurum Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Nisan 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın -5 ile -4 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %76 civarında olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına yol açabilir. Sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Yayalar da kaygan zeminlere karşı tedbirli davranmalı. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, dağlık alanlarda yürüyüş yapılmaması önerilir. Açık hava etkinliklerinin ertelenmesi veya iptal edilmesi önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 13 Nisan Pazartesi günü, zaman zaman kar yağışı görülecek. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 2 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık -11 ile -10 derece arasında olması tahmin ediliyor. 14 Nisan Salı günü, bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 2 ile 3 derece arasında, gece ise -5 ile -4 derece arasında olacak.

15 Nisan Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 ile 8 derece arasında, gece ise -3 ile -2 derece arasında olması bekleniyor. Bu dönemde soğuk ve değişken hava koşullarına dikkat edilmeli. Kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Yüksek kesimlerdeki çığ tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.