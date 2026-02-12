HABER

Erzurum Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 12 Şubat 2026 tarihinde soğuk hava koşulları etkili. Karla karışık yağmur bekleniyor ve gündüz sıcaklığı 3, akşam ise 1 derece olacak. Hissedilen sıcaklık sabah -6, akşam -3 derece civarında. Rüzgar güneybatıdan saatte 5 kilometre hızla esiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 6 dereceye yükselecek. Yerel halk, olası buzlanma ve hipotermi risklerine karşı tedbirli olmalı. Kış koşullarında uygun giyinmek önemlidir.

Seray Yalçın

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe. Erzurum'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 1 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde -6 derece. Akşam saatlerinde ise -3 derece civarında hissedilecek. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 5 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %80 civarında. Gün doğumu saati ise 07:11. Gün batımı saati 17:46 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 6 derece civarına yükselecek. Hafif kar ve yağmur bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü kar sağanakları olacak. Hava sıcaklığı yine 6 derece civarında kalacak. 15 Şubat Pazar günü hava 6 derece civarında. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Soğuk ve karla karışık yağmur koşulları var. Erzurum'da yaşayanlar dikkatli olmalı. Ziyaretçilerin de tedbirli olması önemlidir. Yolculuk yaparken yolda buzlanma riski var. Kayma riskine karşı önlem almak gerekmektedir. Soğuk hava nedeniyle hipotermi riski de bulunuyor. Uygun giyinmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sınırlamak akıllıca bir tercih. Evde kalanların ısınma sistemlerini kontrol etmeleri önemlidir. Olası arızalara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

