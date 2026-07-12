Erzurum Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 12 Temmuz 2026 Pazar günü. Erzurum'daki hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli kalacak. Sıcaklık 13 ile 28 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %34 ile %83 arasında değişecek. Bu durum, Erzurum'daki hava şartlarının güzel olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava durumu güneşli ve sıcak olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 11 ile 30 derece arasında olacak. Rüzgarın hızı 4 km/s civarında olacak. 14 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 11 ile 29 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 5 km/s civarında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklıklar 10 ile 28 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 km/s civarında kalacak. Bu şartlar, önümüzdeki günlerde havanın genel olarak sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmalısınız. Bol su içmeye özen göstermelisiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda uzun kalmamaya çalışmalısınız. Cilt sağlığınızı korumak önemlidir. Rüzgarın hızı düşük olacak. Rüzgarın serinletici etkisinden faydalanmanız zor olabilir. Bu nedenle serin kalmak için önlemler almalısınız.

Erzurum'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Yazın tadını çıkarma zamanı.