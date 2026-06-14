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Erzurum Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 14 Haziran Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 17 dereceye kadar yükselebilirken, gece 7 dereceye düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. Pazartesi günü sıcaklık 19 derece, Salı ve Çarşamba günlerinde ise 22-23 derecelere ulaşacak. Yağışa karşı hazırlıklı olunması öneriliyor.

Erzurum Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 14 Haziran 2026 Pazar. Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 17 derece civarına yükselebilir. Gece ise sıcaklık 7 dereceye kadar düşebilir. Erzurum'da bugün hava durumu değişken olacak. Yağışlı koşullar görülecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da havanın daha sıcak ve güneşli olması bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklık 19 derecelere yükselecek. Salı ve Çarşamba günleri hava 22-23 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Bazı bölgelerde hafif yağışlar görülebilir.

Erzurum'da hava durumunun değişken olabileceği unutulmamalıdır. 14 Haziran Pazar günü yağışlı koşullara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde daha sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi de korumanız önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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