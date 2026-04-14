Erzurum Hava Durumu! 14 Nisan Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Hava durumu raporu, 14 Nisan 2026 Salı günü Erzurum için hazırlanmıştır. Bugün hava oldukça soğuk ve bulutlu olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık -11 dereceye kadar düşecektir. Erzurum'daki hava durumu, soğuk ve bulutlu koşullarla karakterize edilecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. 15 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 6 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklığı ise -6 dereceye kadar düşecektir. 16 Nisan Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 8 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları -4 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. 17 Nisan Cuma günü gündüz hava sıcaklıklarının 9 dereceye kadar yükseleceği öngörülmektedir. Gece ise sıcaklık 0 dereceye kadar çıkabilir.

Bu dönemde Erzurum'daki hava durumu, ılıman ve güneşli günlere doğru bir geçiş yapacaktır. Soğuk ve bulutlu koşulardan daha sıcak havalara geçiş gözlemlenecektir. Hava durumu, güneşli ve keyifli günlerle devam edecektir. Erzurum'da bu değişimler, halkı sevindirecektir. Bu yeni hava koşulları, açık havada etkinlikler için uygun bir ortam sağlayacaktır.