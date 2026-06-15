HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu 15 Haziran 2026 tarihinde değişken bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıkları 18-20 derece, geceleri ise 6-9 derece arasında kalacak. Özellikle öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşullarının hızla değişebileceği bu dönemde, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Uygun kıyafet ve gerekli ekipmanları yanınıza almayı unutmayın.

Erzurum Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 15 Haziran Pazartesi 2026, Erzurum'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava, bulutlu ve güneşli arasında gidecek. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 18-20 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 6-9 derece arasında olacak. Özellikle öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'un hava durumu daha stabil hale gelecek. Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 9-20 derece arasında değişecek. Çarşamba günü ise hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 9-22 derece arasında seyredecek. Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Erzurum'un yüksek rakımı ve dağlık yapısı, hava koşullarının hızla değişmesine neden olabilir. Özellikle dağcılık veya açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından gereklidir. Uygun kıyafetler giymek, bu durumda dikkate alınması gereken bir unsurdur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kulisleri sallayan iddia! 'Özgür Özel yeni parti için ofis tuttu'Kulisleri sallayan iddia! 'Özgür Özel yeni parti için ofis tuttu'
Dünyanın beklediği anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarıDünyanın beklediği anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, İsrail'e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın"

İran, İsrail'e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın"

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

(Özet) Almanya - Curaçao Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Almanya - Curaçao Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arka Sokaklar setinden aşk çıktı! Böyle ilan etti

Arka Sokaklar setinden aşk çıktı! Böyle ilan etti

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.