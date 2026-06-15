Erzurum Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Haziran Pazartesi 2026, Erzurum'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava, bulutlu ve güneşli arasında gidecek. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 18-20 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 6-9 derece arasında olacak. Özellikle öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'un hava durumu daha stabil hale gelecek. Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 9-20 derece arasında değişecek. Çarşamba günü ise hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 9-22 derece arasında seyredecek. Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Erzurum'un yüksek rakımı ve dağlık yapısı, hava koşullarının hızla değişmesine neden olabilir. Özellikle dağcılık veya açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli kontrol etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumak açısından gereklidir. Uygun kıyafetler giymek, bu durumda dikkate alınması gereken bir unsurdur.