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Erzurum Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar, açık hava etkinliklerini zorlaştırabilir. Gün içerisinde 23 - 24 derece civarında sıcaklık beklenirken, gece 11 - 12 dereceye düşecektir. Rüzgar güneybatıdan 9 km hızla esecek. Hazırlıklı olmak adına su geçirmez giysiler tercih edilmesi ve sıcaklıktaki değişimlere karşı ceket bulundurulması faydalıdır.

Erzurum Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Erzurum'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23 - 24 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 11 - 12 derecelere düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 9 km hızla esecek.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Gök gürültülü sağanak yağışlar ani ve yoğun yağışlara neden olabilir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler kullanmak faydalıdır. Uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korunmak açısından önemlidir. Ayrıca, sıcaklıktaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak için ceket bulundurmak gerekir.

18 Temmuz Cumartesi günü, bazı bölgelerde yine gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23 - 24 derece olacak. Gece ise 10 - 11 derece civarında seyredecek. Rüzgar, güneybatıdan saatte 9 km hızla esecek.

19 Temmuz Pazar günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 25 - 26 derece akşam ise 9 - 10 derece civarında olacak. Rüzgar, batıdan saatte 9 km hızla esecek.

20 Temmuz Pazartesi günü hava durumu daha da ısınacak. Gündüz sıcaklık 25 - 26 derece, gece ise 9 - 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar batıdan saatte 4 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve stabil olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken uygun giysiler giymek faydalıdır. Ayrıca, sıcaklıktaki artışa karşı su bulundurmak da gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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