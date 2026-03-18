Erzurum Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

18 Mart 2026 tarihi itibarıyla Erzurum'daki hava durumu soğuk ve kısmen güneşli olarak öne çıkıyor. Gündüz sıcaklığı 7 derecelere ulaşıyor, gece ise -6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde kar yağışı ve hafif kar sağanakları yaşanacak. Sürücüler ve yayaların dikkatli olmaları gerekiyor. Yüksek kesimlerdeki buzlanma riski ve çığ tehlikesine karşı gerekli tedbirlerin alınması önemlidir.

Seray Yalçın

Bugün, 18 Mart 2026 Çarşamba günü, Erzurum'da hava soğuk ve kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Gece ise sıcaklık -6 dereceye düşecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Erzurum'daki hava durumu, bu nedenlerle soğuk ve kısmen güneşli olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 19 Mart Perşembe günü, zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülecek. Gündüz sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Gece 0 derece civarına düşmesi bekleniyor. 20 Mart Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Gece ise 2 derece civarına düşecek.

21 Mart Cumartesi günü hafif kar sağanağı görülecek. O günde gündüz sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -1 derece civarına düşecek. Bu hava koşulları, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına neden olabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerekiyor. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir.

Eğimli ve dik yamaçlarda, yüksek kar örtüsünün bulunması çığ tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle, bu bölgelerdeki vatandaşların ve dağcıların tedbirli olmaları gerekmektedir. Erzurum'da 18 Mart Çarşamba günü hava soğuk ve kısmen güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde kar yağışı ve hafif kar sağanakları bekleniyor. Vatandaşların ve sürücülerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Gerekli tedbirleri almaları da dikkate alınmalıdır.

