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Erzurum Hava Durumu! 20 Ekim Salı Erzurum hava durumu nasıl?

20 Ekim 2026 tarihi, Erzurum'da değişken hava durumu sunuyor. Gün içinde sıcaklık 19-22 derece arasında seyrederken, zaman zaman hafif yağışlar da bekleniyor. Öğleden sonra sıcaklığın artması, akşam saatlerinde ise 15 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Erzurum’da önümüzdeki günlerde soğuma etkili olacak ve yoğun yağışlar görülebilecek. Yerel hava tahminlerini kontrol ederek uygun giysilerle hazırlıklı olmak günün konforunu artıracak.

Erzurum Hava Durumu! 20 Ekim Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

20 Ekim 2026 tarihinde Erzurum'daki hava durumu ilginç bir tablo sunuyor. Bölgenin iklim dinamikleri dikkate alındığında, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneş zaman zaman bulutlarla örtülebiliyor. Gün içinde hafif yağışlı anlar da yaşanabilir. Bu durum, Erzurum'un sert ve değişken hava koşullarını yansıtıyor.

Bugünkü hava nasıl olacak sorusuna gelecek olursak, öğleden sonra sıcaklık hissettirebilir. Güneşle birlikte sıcaklık daha da yükselebilir. Fakat akşama doğru sıcaklık 15 derece civarına düşebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar kat kat giyinmeli. İnce bir mont veya hafif bir ceket, akşam saatlerinde ferah tutabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir seyir izliyor. 21 Ekim Çarşamba günü, Erzurum'da bir soğuma bekleniyor. Sıcaklıkların 16-19 derece arasında olması bekleniyor. Bu günlerde yerel olarak yoğun yağış yaşanabilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek önemli hale geliyor.

Hava durumuna bağlı olarak bazı tedbirler almak gerekiyor. Yoğun yağış beklentisi olduğunda dışarıda bulunan eşyaların kapalı alanlarda saklanması iyi olur. Yürüyüş yapmayı sevenler, ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmalı. Uygun giysiler tercih etmek sağlığı korumak açısından önemli.

Erzurum'daki hava şartları, bölge halkının günlük yaşamında farklı yansımalar gösteriyor. Bugünkü hava durumu, kıyafet seçimlerinden günlük planlamalara kadar etki edebilir. Hava tahminlerine dikkat ederek daha planlı ve konforlu günler geçirmek mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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