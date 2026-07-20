Erzurum Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu sabah bulutlarla başlayacak. Güneş daha sonra kendini gösterecek. Sıcaklık 26 dereceye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları 8 ile 10 derece arasında olacak. Rüzgar hızı ise 2 ile 3 km/saat arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak geçecek. Salı günü hava sıcaklığı 27 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 10 ile 12 derece arasında olacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 26 ile 27 derece arasında, gece sıcaklıkları ise 10 ile 12 derece civarında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri gök gürültülü sağanakların etkili olabileceğini unutmamalıyız. Bu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Gündüzleri sıcaklıklar arttıkça bol su içmelisiniz. Hafif kıyafetler giymeye özen göstermek sağlığınız açısından önemlidir.