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Erzurum Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu bulutlu başlayacak, ardından güneş kendini gösterecek. Sıcaklık gün içinde 26 derecelere ulaşacak, gece ise 8 ile 10 derece arasında kalacak. İlerleyen günlerde hava genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Salı günü sıcaklık 27 dereceyi bulacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise gök gürültülü sağanak ihtimali var, bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın.

Erzurum Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Erzurum'da 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu sabah bulutlarla başlayacak. Güneş daha sonra kendini gösterecek. Sıcaklık 26 dereceye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları 8 ile 10 derece arasında olacak. Rüzgar hızı ise 2 ile 3 km/saat arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak geçecek. Salı günü hava sıcaklığı 27 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 10 ile 12 derece arasında olacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 26 ile 27 derece arasında, gece sıcaklıkları ise 10 ile 12 derece civarında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri gök gürültülü sağanakların etkili olabileceğini unutmamalıyız. Bu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Gündüzleri sıcaklıklar arttıkça bol su içmelisiniz. Hafif kıyafetler giymeye özen göstermek sağlığınız açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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