Erzurum Hava Durumu! 23 Haziran Salı Erzurum hava durumu nasıl?

23 Haziran 2026 Salı günü Erzurum’da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz sıcaklık 23 derece civarındadır. Gece ise 9 ile 11 derece arasında değişecektir. Bu durum, Erzurum’un tipik karasal iklim özelliklerini göstermektedir. Gündüzler ılık, geceler ise serin geçmektedir.

24 Haziran Çarşamba günü de bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21 ile 22 derece arasında olacaktır. Gece ise sıcaklık 8 ile 10 derece arasında kalacaktır. 25 Haziran Perşembe günü yer yer sağanakların etkili olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 21 ile 23 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 8 ile 9 derece civarındadır.

26 Haziran Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21 ile 24 derece arasına çıkacaktır. Gece sıcaklık ise 7 ile 9 derece civarındadır. Bu dönemde Erzurum’un iklimi, gündüzde ılık, gecede serin bir hava sunmaktadır.

Gündüzleri hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam ve gece saatlerinde ince bir ceket almak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için bu önlemleri almak gerekir.

Erzurum’un Haziran ayı ortalama gündüz sıcaklığı 23 derecedir. Gece sıcaklığı ise ortalama 8 derece civarındadır. Bu dönemde hava genellikle az yağışlı geçer. Aylık toplam yağış miktarı ortalama 42 mm civarındadır. Hava koşullarına uygun giyinmek, konforlu bir gün geçirmek için önemlidir.