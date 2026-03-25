Erzurum Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 25 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında. Gece ise bu sıcaklık 2 dereceye düşecek. Bu durum, Erzurum'daki hava koşullarının soğuk ve bulutlu olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu serin ve bulutlu geçecek. Perşembe günü sıcaklık yine 6 derece civarında olacak. Cuma günü ise 4 derece bekleniyor. Dolayısıyla, Erzurum'da hava koşulları soğuk ve bulutlu kalacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemli. Rüzgârdan korunmak için koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Bulutlu hava nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Trafikte dikkatli olmak ve araçların farlarını açık tutmak önem teşkil ediyor.

Erzurum'da 25 Mart 2026 Çarşamba günü ve sonraki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Uygun giyim ve dikkatli davranışlar sağlığı korumak için faydalıdır. Günlük aktiviteleri güvenle sürdürmek bu koşullarda mümkün olacaktır.