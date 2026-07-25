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Erzurum Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 25 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu oldukça güzel. Sıcaklık 28 ile 30 derece arasında değişiyor ve hava genellikle açık, güneşli geçiyor. Yaz aylarının keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir gün sunan Erzurum'da, önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlığınızı korumak için önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi, Erzurum'da hava durumu keyifli. Hava sıcaklığı 28 - 30 derece civarında olması bekleniyor. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Erzurum'da bugünkü hava durumu, yaz aylarında görülen sıcak ve güneşli koşulları yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 27 - 29 derece arasında olması bekleniyor. Hava açık ve güneşli olacak.

27 Temmuz Pazartesi günü de hava sıcaklığı 28 - 30 derece civarında seyredecek. Hava koşulları açık ve güneşli olacak. Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olmak gerekiyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır.

Bol su içmek, hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha yoğun olduğu zamanlarda biraz dikkatli olmalısınız. Gölge alanlarda vakit geçirmek veya koruyucu giysiler giymek önemlidir. Böylelikle, Erzurum yazının tadını çıkarırken sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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