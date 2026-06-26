HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu bugün 26 Haziran 2026 Cuma günü güneşli ve ılık olarak tanımlanıyor. Gündüz sıcaklıkları 24 derece civarında seyrediyor. Gece sıcaklıkları 7 dereceye düşeceğinden, hafif giysilerin yanı sıra ince ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde de 27 ve 28 Haziran tarihlerinde benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu dönem oldukça uygun görünüyor.

Erzurum Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 26 Haziran 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 24 derece. Gece ise sıcaklık 7 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un sert karasal iklimine uygun. Haziran ayının ortalama değerlerine yakın sayılabilir.

Erzurum'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Gündüz sıcaklıkları 24 derece civarındadır. Akşamları sıcaklık 7 dereceye düşecektir. Bu nedenle hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde 27 ve 28 Haziran tarihlerinde hava genellikle güneşli kalacak. 27 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 21 derece civarında. Gece ise 4 dereceye düşecektir. 28 Haziran Pazar günü de aynı sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz 21 derece, gece ise 4 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun görünmektedir. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi olacaktır.

Erzurum'da 26 Haziran Cuma günü hava genellikle güneşli ve ılık olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu dönem uygun görünüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışıTürkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı
Sayıştay Başkanlığına Yener’in seçilmesi Resmi Gazete’deSayıştay Başkanlığına Yener’in seçilmesi Resmi Gazete’de

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zelenskiy kararını duyurdu! Onay verildi: 40 gün sürecek

Zelenskiy kararını duyurdu! Onay verildi: 40 gün sürecek

Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti

Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti

CANLI | Türkiye - A.B.D. maç anlatımı!

CANLI | Türkiye - A.B.D. maç anlatımı!

Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Altın ve gümüş için net rakam verdi 'Yeni bir yapıya geçti'

Altın ve gümüş için net rakam verdi 'Yeni bir yapıya geçti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.