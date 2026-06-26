Erzurum Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 26 Haziran 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 24 derece. Gece ise sıcaklık 7 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un sert karasal iklimine uygun. Haziran ayının ortalama değerlerine yakın sayılabilir.

Erzurum'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Gündüz sıcaklıkları 24 derece civarındadır. Akşamları sıcaklık 7 dereceye düşecektir. Bu nedenle hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde 27 ve 28 Haziran tarihlerinde hava genellikle güneşli kalacak. 27 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 21 derece civarında. Gece ise 4 dereceye düşecektir. 28 Haziran Pazar günü de aynı sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz 21 derece, gece ise 4 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun görünmektedir. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi olacaktır.

Erzurum'da 26 Haziran Cuma günü hava genellikle güneşli ve ılık olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu dönem uygun görünüyor.