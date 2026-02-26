Erzurum Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 26 Şubat 2026 Perşembe. Erzurum'da hava durumu soğuk ve karlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz üzerinde. Gece ise -10 derece civarında olacak. Yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu durum yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. Cuma günü 27 Şubat 2026. Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı -5 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -12 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü 28 Şubat 2026. Hafif kar yağışı öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı yine -5 derece olacak. Gece ise -16 derece civarında seyredecek.

Bu soğuk ve karlı günlerde dikkatli olunması önemlidir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek gerekir. Uygun kıyafetler giymek şarttır. Buzlanma riskine karşı dikkatli sürüş yapmak gerekmektedir. Yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski var. Vatandaşlar ve yetkililer bu duruma dikkat etmelidir.