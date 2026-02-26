HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da hava durumu, 26 Şubat 2026 tarihinde soğuk ve karlı bir seyir izliyor. Bugün gündüz sıcaklık sıfırın biraz üzerinde, ancak gece -10 derece olacak. Yoğun kar yağışı bekleniyor ve bu durum yol koşullarını olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklık daha da düşecek. Kış şartlarına uygun giyinmek ve dikkatli sürüş yapmak önem taşımaktadır. Çığ riski de göz önünde bulundurulmalıdır.

Erzurum Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 26 Şubat 2026 Perşembe. Erzurum'da hava durumu soğuk ve karlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz üzerinde. Gece ise -10 derece civarında olacak. Yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu durum yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. Cuma günü 27 Şubat 2026. Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı -5 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -12 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü 28 Şubat 2026. Hafif kar yağışı öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı yine -5 derece olacak. Gece ise -16 derece civarında seyredecek.

Bu soğuk ve karlı günlerde dikkatli olunması önemlidir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek gerekir. Uygun kıyafetler giymek şarttır. Buzlanma riskine karşı dikkatli sürüş yapmak gerekmektedir. Yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski var. Vatandaşlar ve yetkililer bu duruma dikkat etmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üvey babadan 9 yaşındaki çocuğa şiddet! Hemen harekete geçildiÜvey babadan 9 yaşındaki çocuğa şiddet! Hemen harekete geçildi
Gümüşhane’de eğitime kar engeliGümüşhane’de eğitime kar engeli

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Fragmanda tek bir oyuncu yer aldı! Eleştiri yağdı

Fragmanda tek bir oyuncu yer aldı! Eleştiri yağdı

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.