Erzurum Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi, Erzurum'da hava durumu parçalı bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında değişecek. Rüzgar, batı yönünden saatte yaklaşık 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %53 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 25 - 28 derece arasında seyredecek. Salı günü için hava sıcaklığının 25 - 28 derece, Çarşamba günü ise 23 - 26 derece arasında olması bekleniyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Sıcaklıklar ve hava koşulları açıktır ki açık hava etkinlikleri için uygundur. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının yoğun olabileceğini unutmamalısınız. Güneşe maruz kalacağınız zamanlarda koruyucu önlemler almak faydalıdır. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurun. Açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar vardır.