Erzurum Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

28 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Erzurum'da hava koşulları soğuk ve bulutlu olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı -4 derece, gece ise -8 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Bu olağan hava durumu, Erzurum'da yaşayanlar için günlük aktiviteleri etkileyebilir. Kat kat giyinmek, rüzgar geçirmez giysiler tercih etmek ve sıcak içecekler tüketmek önemli önlemler arasında yer alıyor.

Erzurum Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

28 Aralık 2025 Pazar günü Erzurum'da hava koşulları soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı -4 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığının ise -8 derece olması tahmin ediliyor. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte 14 kilometreye ulaşacak. Nem oranı %71 seviyelerinde seyredecek.

Bu hava koşulları Erzurum'da yaşayanlar için önemlidir. Günlük aktiviteleri planlarken dikkate alınmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecektir. Dışarıda vakit geçirecekler uygun kıyafetler seçmelidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşecektir. Bu nedenle rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları soğuk ve karlı kalacak. 29 Aralık Pazartesi hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı -3 derece civarında olacak. 30 Aralık Salı günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklığı -5 dereceye düşecektir. Araç kullananlar yola çıkmadan hava durumunu kontrol etmelidir. Gerekli önlemler alınmalıdır. Yolculuk sırasında dikkatli olunmalıdır.

Soğuk hava nedeniyle evlerde ısınma sistemlerinin çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donma riskine karşı izolasyonu yapılmalıdır. Dışarıda vakit geçireceklerin sıcak içecekler tüketmesi önerilir. Açık hava aktiviteleri kısa tutulmalıdır. Bu şekilde Erzurum'daki soğuk ve karlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olunabilir.

hava durumu Erzurum
