Erzurum hava durumu: 30 Nisan Çarşamba! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 2°C civarında olacak. Bu, serin bir hava koşuluna işaret ediyor. 1 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. O gün gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 4°C olacak. 2 Mayıs Cuma günü de benzer yağışlı koşullar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece sıcaklığı 4°C civarında kalacak. 3 Mayıs Cumartesi günü ise yine sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 2°C olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları serin ve yağışlı olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamak gerekir. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak önemlidir. Dışarıda vakit geçirecekler için su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar tercih edilmelidir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza ve günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.