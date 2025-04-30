HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum hava durumu: 30 Nisan Çarşamba! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 30 Nisan Çarşamba hava durumu açıklandı. Bugün Erzurum'da hava durumu rüzgarlı olacak.

Erzurum hava durumu: 30 Nisan Çarşamba! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Erzurum'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 2°C civarında olacak. Bu, serin bir hava koşuluna işaret ediyor. 1 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. O gün gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 4°C olacak. 2 Mayıs Cuma günü de benzer yağışlı koşullar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece sıcaklığı 4°C civarında kalacak. 3 Mayıs Cumartesi günü ise yine sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 2°C olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları serin ve yağışlı olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamak gerekir. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak önemlidir. Dışarıda vakit geçirecekler için su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar tercih edilmelidir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza ve günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da fuhuş operasyonu: 72 milyon liralık mal varlığına el konuldu!Adana'da fuhuş operasyonu: 72 milyon liralık mal varlığına el konuldu!
Evinizin bulunduğu zemin güvenli mi? Haritayı paylaştıEvinizin bulunduğu zemin güvenli mi? Haritayı paylaştı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Markası ve fotoğraflarıyla paylaşıldı

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Markası ve fotoğraflarıyla paylaşıldı

İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

Türk vatandaşlarının vize kabusu! Ya randevu verilmiyor ya reddediliyor: 6 bin poundu olanlar için durum farklı

Türk vatandaşlarının vize kabusu! Ya randevu verilmiyor ya reddediliyor: 6 bin poundu olanlar için durum farklı

Evinizin bulunduğu zemin güvenli mi? Haritayı paylaştı

Evinizin bulunduğu zemin güvenli mi? Haritayı paylaştı

Acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

Acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

2 yıldır bu korkuyla yaşıyorlar! Sabaha kadar nöbet tutuyorlar

2 yıldır bu korkuyla yaşıyorlar! Sabaha kadar nöbet tutuyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.