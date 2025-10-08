Erzurum İl Emniyet Müdürü Karaburun, kıraathanede vatandaşlarla buluştu

Merkez Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki bir kıraathanede mahalle sakinleriyle buluşan Karaburun, şehirdeki emniyet çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Karaburun, mahallelinin bazı taleplerini de dinledi.

Bazı suçluların, polislere olan davranışlarını eleştiren ve Avrupa'da bu tür şeylerin yaşanmadığını söyleyen bir vatandaşa cevap veren Karaburun, Türk polisinin kendi töreleri ve kuralları olduğunu söyledi.

İngiltere, ABD ve Yunanistan'da polisin daha farklı yetkisinin olabileceğine dikkati çeken Karaburun, "Polisin orada iş yapma ve uygulama şekli farklı olabilir. Bu belki o toplum ondan anlıyordur. Berlin emniyet müdürü gidip de bir kahvehanede vatandaşla oturup çay içmez. Ama ben Erzurum Emniyet Müdürü olarak bundan şeref duyarım. Buna biz böyle bakarız. " dedi.

Kuralların uygulanması noktasında amaçlarının vatandaşları refahı olduğunu işaret eden Karaburun, "Özellikle kuralın uygulanması noktasında 'devlet daha katı olsa' diyorsun ama vatandaşımızı da kırmadan dökmeden bu işi nihayete erdirmek marifet. Polisin bir eli kadife bir eli demir yumruk. Vatandaş başımızın tacı, anlamayana da anlatacağız ona da kanunun emrettiği şekilde davranacağız, bunun dengesi bu." diye konuştu.

Suçluların yakalanması için çalışmaların sürekli yapıldığını işaret eden Karaburun, şunları kaydetti:

"Suçla mücadeledeki katılık normal vatandaşımızın özgürlüğünü kısıtlamaya başladıysa orada biz bekleriz. Ben şimdi uygulama yapıyorum. Orada bir tane suçlu yakalayacağım diye 100 vatandaşı mağdur ediyorsam, o mağduriyete sebep olmadan o suçluyu başka türlü nasıl yakalarım diye düşünürüm."

Karaburun'a, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de eşlik etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır