HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Erzurum kara teslim

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı adeta felç etti.

Erzurum kara teslim

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı araç ve yaya trafiğini de olumsuz olarak etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Erzurum’un çevre illerle olan ulaşım ağında da zaman zaman sorunlar yaşanıyor.

Karla mücadele ekipleri kent merkezinde ve çevresinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken yılın son gününde yaşanan yoğun kar yağışı yeni yıl sürprizi olarak değerlendirildi.

Öte yandan yoğun kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı tatili geçiren kayak severleri mutlu etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin’de Halk Kart ve öğrenim yardımı ödemeleri yapıldıMersin’de Halk Kart ve öğrenim yardımı ödemeleri yapıldı
Bilecik’te yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimiBilecik’te yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.