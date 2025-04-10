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Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur, Oltu Çayı’nın debisini iki katına çıkardı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur, Oltu Çayı’nın debisini iki katına çıkardı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur, Oltu Çayı’nın debisini iki katına çıkardı.

Oltu’da etkili olan dolu ve sağanak yağmur, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağışlar, Oltu Çayı’nın debisini iki katına çıkararak çayın taşmasına neden oldu. Suda, sürüklenen tomruk ve ağaçlar dikkat çekerken, yetkililer sel ve taşkın riskine karşı tedbirlerini artırdı.

Oltu ilçesi sakinlerinden Yıldırım Çalışkan, dolu yağışı ve sağanak sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün yağan dolu ve sağanak yağmur, Oltu Çayı'nın debisini iki katına çıkardı. İnşallah bu durum, aşağı köylerimizin arazilerine zarar vermez, dolu ve yağmurun ardından su baskınları yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, vatandaşları uyararak sel ve taşkınlara karşı dikkatli olmalarını istedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Oltu
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