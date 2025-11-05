HABER

Erzurum’da bir şahıs metruk binada ölü bulundu

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, kara yolu üzerinden bulunan metruk binada bir şahıs ölü olarak bulundu.Yakutiye ilçesi Rabi Ana Mahallesi Beşiktaş Caddesi’ndeki metruk binada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, kara yolu üzerinden bulunan metruk binada bir şahıs ölü olarak bulundu.

Yakutiye ilçesi Rabi Ana Mahallesi Beşiktaş Caddesi’ndeki metruk binada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın ailesi de olayı haberi alır almaz geldi ve gözyaşları döktü.

Yapılan kontrol sonucu, Burak A.’nın (36) isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Burak A.’nın cenazesi incelemek üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

