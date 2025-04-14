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Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum’da sabah saatlerinden başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor

Son bir haftadır mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının ardından sağanak yağmur ile birlikte bugün kar yağışına dönüştü. Kent merkezinin beyaza büründüğü Erzurum’da araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşanıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölge tahmin ve erken uyarı merkezi Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli kar yağışlarına dikkat çekerek uyardı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatleri ile yarın akşam saatleri arasında Erzurum ve Bayburt il geneli ile Erzincan doğusu Tercan, Çayırlı, Otlukbeli’de kuvvetli ve yer yer yoğun 10-20, yer yer 20 cm üzeri olması beklendiği belirtildi.

Meteorolojik uyarıda başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Erzurum
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