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Esenboğa'da panik anları! İzmir uçağından dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında taşınabilir şarj aletinden (powerbank) çıkan duman paniğe neden oldu. Uçak, taksi yolu üzerinde durduruldu ve yolcular tahliye edildi.

Esenboğa'da panik anları! İzmir uçağından dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

İzmir seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı (powerbank) duman çıkarmaya başladı. Olay nedeniyle uçak taksi yolu üzerinde dururken yolcular uçaktan tahliye edildi.

Pegasus Havayolları’na ait uçak kuyruk tescilli uçağı İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yolcu alımını tamamladı.

DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi ve taksi yolu üzerinde durdu.

Esenboğa da panik anları! İzmir uçağından dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi 1

Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı. Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İzmir uçak
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