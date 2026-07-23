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Esenyurt’ta 14 katlı binadaki yangında mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi

Esenyurt’ta 14 katlı binada çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 13 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Esenyurt’ta 14 katlı binadaki yangında mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi

Yangın, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1022. Sokak’ta bulunan bir sitede 14 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 6’ncı katındaki merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt’ta 14 katlı binadaki yangında mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi 1

14 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI

Kısa sürede yayılan yoğun duman binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlarda yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 13 kişiyi merdivenli araç yardımıyla tahliye etti.

Esenyurt’ta 14 katlı binadaki yangında mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi 2

13 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt
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