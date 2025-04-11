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Esenyurt'ta cansız bedeni bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Önce tecavüz edilmiş sonra da öldürülmüş

İstanbul Esenyurt'ta 10 ay önce ormanlık alanda cesedi bulunan ve kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen Nurcan Karabulut'un tecavüze uğrayıp ardından öldürüldüğü belirlendi. Karabulut'un sevgilisi ve eski sevgilisinin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Mahkeme M.G. ve H.T.'yi tutukladı, R.G.'yi ise adli kontrolle serbest bıraktı.

Esenyurt'ta cansız bedeni bulundu! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Önce tecavüz edilmiş sonra da öldürülmüş

Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi'nde 25 Haziran 2024'te, Tem Otoyoluna geçmekte kullanılan patika yolda yürüyen vatandaşlar, yerde yatan bir kadın olduğunu görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yüzüstü yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden kadının çanta, cüzdan, kişisel eşyaları ile bir poşet içindeki yedek kıyafetleri hemen yakında bulundu. İlk incelemede kadının burnundan hafif şekilde kan geldiği belirlenirken olay şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

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TECAVÜZ EDİLİP ÖLDÜRÜLDÜ

Cesedin Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemesinde ise Nurcan Karabulut'un tecavüze uğradığı belirlenirken, boyun kısmına bastırılarak boğulup öldürüldüğü anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları soruşturmada Nurcan Karabulut'un olay yerinde buluştuğu sevgilisi M.G. (41) ve eski sevgilisi H.T. (39) ile M.G.'nin abisi R.G. (44) gözaltına alındı.

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KARAR VERİLDİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin olayla ilgili suçlamaları kabul etmediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. ve H.T. tutuklandı, R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

11 Nisan 2025
11 Nisan 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet tecavüz Esenyurt
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