HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Esenyurt'ta deprem paniği! Cama çıkıp avazı çıktığı kadar çığlık attı...

İçerik devam ediyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem birçok ilden de hissedildi. O sıralarda Esenyurt'ta bir kadın büyük korku yaşadı. Evinin camından çığlıklarla haykıran kadının yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Esenyurt'ta vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı.

Esenyurt ta deprem paniği! Cama çıkıp avazı çıktığı kadar çığlık attı... 1

AVAZI ÇIKTIĞI KADAR ÇIĞLIK ATTI

Deprem sırasında cama çıkarak çığlıklar atan bir kadın kameralara yansıdı.

Esenyurt ta deprem paniği! Cama çıkıp avazı çıktığı kadar çığlık attı... 2

Esenyurt ta deprem paniği! Cama çıkıp avazı çıktığı kadar çığlık attı... 3

Esenyurt ta deprem paniği! Cama çıkıp avazı çıktığı kadar çığlık attı... 4

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tahran Üniversitesi'nde patlama: 1 ölü, 4 yaralıTahran Üniversitesi'nde patlama: 1 ölü, 4 yaralı
İngiltere'de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralıİngiltere'de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.