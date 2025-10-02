Esenyurt'ta deprem paniği! Cama çıkıp avazı çıktığı kadar çığlık attı...
02.10.2025 16:06
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem birçok ilden de hissedildi. O sıralarda Esenyurt'ta bir kadın büyük korku yaşadı. Evinin camından çığlıklarla haykıran kadının yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Esenyurt'ta vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı.
AVAZI ÇIKTIĞI KADAR ÇIĞLIK ATTI
Deprem sırasında cama çıkarak çığlıklar atan bir kadın kameralara yansıdı.
