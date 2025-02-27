Esenyurt'ta halk sağlığını tehdit eden restorana ceza yağdı! Mühürlenerek faaliyetten men edildi

Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Mevlana Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir restoran, hijyen sorunları ve belgesiz uygulamalar nedeniyle mühürlendi.

Belediye zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, restoranın kullandığı etlerin kaynağının belirsiz olduğu ve herhangi bir fatura bulunmadığı tespit edildi. Aynı zamanda restoran mutfağının hijyen kurallarına uygun olmadığı, çalışanların gerekli hijyen ekipmanlarını kullanmadığı belirlendi.

Bu ihmaller karşısında, restoran sahibine cezai işlem uygulanırken, işletme de mühürlenerek faaliyetten men edildi. Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden bu tür işletmelere karşı denetimlerini sıklaştıracağını ve hijyen kurallarına uymayanlara gerekli yaptırımları kararlılıkla uygulayacağını belirtti.

"HALK SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Esenyurt Belediyesi Zabıta Memuru Güven Sayılkan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Söz konusu iş yeri, belediye emir ve yasaklar uygulama yönetmeliğini ve Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. Ayrıca, işletme yetkilisi atık yağ sözleşmesi ve ilaçlama raporlarını da sunmamıştır. Bu eksikliklerden dolayı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yasal işlemler başlatılarak, işletmeye tarafımızca cezai işlem uygulandı. Yaptığımız kontrollerde, gıda üretim deposu ve mutfağın hijyen kurallarına uygun olmadığı da tespit edildi.

Gıda üretiminde çalışan personellerin hijyen kurallarına uymadıkları, bone, eldiven ve iş yeri kıyafetlerinin bulunmadığı görüldü. Bu konularla ilgili de raporlarımız hazırlayarak tutanak altına aldık ve gerekli yasal işlemleri uyguladık. Halk sağlığı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ederek, olumsuzluk tespit edilen işletmelerde yasal işlemler uygulayacağız."

(İHA)