Esenyurt'ta kanlı pusu! Evinden çıkınca katlettiler

Olay, sabah 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan Şehmus Mert K., kendisine pusu kuran 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı.

ARACA BİNECEĞİ SIRADA ART ARDA ATEŞ ETTİLER

Tam araca bineceği esnada saldırganlar silahlarını ateşlerken, vücuduna defalarca mermi isabet eden adam yere yığıldı. Kanlı pusunun ardından saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EŞİ KUCAĞINDAKİ BEBEKLE SOKAĞA KOŞTU

Şehmus Mert Korkmaz'nın eşi de silah seslerinden sonra kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkarken, sinir krizi geçirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ise ilk müdahale sırasında Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır