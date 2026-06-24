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Esenyurt'ta kanlı pusu! Evinden çıkınca katlettiler

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Esenyurt'ta Şehmus Mert K. evinden çıktığı sırada kendisine pusu kuran kişinin silahlı saldırısına uğradı. Genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Polisler ise kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan Şehmus Mert K., kendisine pusu kuran 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Esenyurt ta kanlı pusu! Evinden çıkınca katlettiler 1

ARACA BİNECEĞİ SIRADA ART ARDA ATEŞ ETTİLER

Tam araca bineceği esnada saldırganlar silahlarını ateşlerken, vücuduna defalarca mermi isabet eden adam yere yığıldı. Kanlı pusunun ardından saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Esenyurt ta kanlı pusu! Evinden çıkınca katlettiler 2

EŞİ KUCAĞINDAKİ BEBEKLE SOKAĞA KOŞTU

Şehmus Mert Korkmaz'nın eşi de silah seslerinden sonra kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkarken, sinir krizi geçirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ise ilk müdahale sırasında Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak çalışma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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