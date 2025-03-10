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  4. Esenyurt'ta korkunç olay! Eski eşini bıçakla öldürüp, intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Eski eşini bıçakla öldürüp, intihar etti

10.03.2025 19:32
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İstanbul Esenyurt’ta korkunç bir vahşet yaşandı. Yaklaşık 1 ay önce boşanan Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz arasında kavga çıktı. Mutfaktan aldığı bıçakla Akalın'ı öldüren Tuncer Batmaz, aynı bıçakla intihar etti.

Esenyurt'ta korkunç olay! Eski eşini bıçakla öldürüp, intihar etti

Olay akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy mahallesi 1837. Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce boşanan fakat birlikte yaşamaya devam eden Gülnur Akalın ile Tuncer Batmaz arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

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CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncer Batmaz, mutfaktan aldığı bıçakla Gülnur Akalın'ı sırtından bıçakladı. Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti.

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Evden gelen bağrışma seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri girdi. Eve giren polis ekipleri, Akalın ve Batmaz'ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ikilinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen Akalın ve Batmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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