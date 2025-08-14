HABER

Esenyurt'ta şaşırtan olay! Önce yanlış evi yaktı, sonra kendini yakmaya çalıştı

İstanbul'un Esenyurt'ta şaşırtan bir olay yaşandı. Bir şahıs, tinerle eşinin erkek kardeşin evini yakmak istedi. Diğer elinde de bıçak olan adam, yanlışlıkla farklı bir vatandaşın kapısını ateşe verirken, ardından kendini yakmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği o anlar ise kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta öfkeli koca ne yapacağını bilemeyince ortalık karıştı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre bir elinde bıçak, diğer elinde tiner olan adam, eşinin erkek kardeşinin yaşadığı apartmana geldi.

YANLIKŞIKLA KOMŞUSUNUN EVİNİ YAKIYORDU!

Yaşadığı daireyi yakmaya çalışan gözü dönmüş adam, yanlışlıkla komşusunun kapısına tiner dökerek yaktı. Ardından sokağa çıkarak kendisini yakmaya çalışan adama, mahalleli ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

