Esenyurt’ta şoke eden uyuşturucu satışı! Resmen kapış kapış aldılar… İnanılmaz görüntüler!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinden gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Sokak ortasında yapılan uyuşturucu satışı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler Esenyurtsondakika isimli sosyal medya hesabından paylaşılırken uyuşturucuların ‘torbacı’ diye tabir edilen şahsın elinden adeta kapışılarak alındığı görüldü.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken uyuşturucu satışının İstanbul sokaklarından ne halde olduğu da bir kez daha tartışma konusu oldu.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır