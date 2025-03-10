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  4. Esenyurt’ta şoke eden uyuşturucu satışı! Resmen kapış kapış aldılar… İnanılmaz görüntüler!

Esenyurt’ta şoke eden uyuşturucu satışı! Resmen kapış kapış aldılar… İnanılmaz görüntüler!

10.03.2025 12:46
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10.03.2025 12:46
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İstanbul’daki uyuşturucu kabusuna ilişkin son görüntüler Esenyurt’tan geldi. İlçede güpegündüz yapılan uyuşturucu satışının görüntüleri cep telefonu kameralarına da yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinden gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Sokak ortasında yapılan uyuşturucu satışı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler Esenyurtsondakika isimli sosyal medya hesabından paylaşılırken uyuşturucuların ‘torbacı’ diye tabir edilen şahsın elinden adeta kapışılarak alındığı görüldü.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken uyuşturucu satışının İstanbul sokaklarından ne halde olduğu da bir kez daha tartışma konusu oldu.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt uyuşturucu video
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