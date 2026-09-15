HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Esenyurt’taki trafik magandasına 180 bin TL ceza

Esenyurt’ta trafikte başka bir sürücüyü takip ederek saldıran şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsa 180 bin TL ceza kesilirken, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Esenyurt’taki trafik magandasına 180 bin TL ceza

Olay, dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü yol üzerinde aracından inerek, taksinin camına ve sürücüsüne vurmaya başladı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olaya karışan B.B.N., B.S. ve M.D. isimli şüphelileri yakaladı. Aracı kullanan B.B.N. isimli şüpheli şahsa trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ihlalinden 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pendik’te korkutan iş yeri yangınıPendik’te korkutan iş yeri yangını
Arsuz’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandıArsuz’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.