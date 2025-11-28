HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 178 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt ilçesinde iki adrese ve bir araca yönelik operasyon düzenlendi.
Önceki gün düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 149 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 29 kilo 350 gram kristal metamfetamin, 15 kilogram ara kimyasal maddesi, çok sayıda kurutma kağıdı, hassas terazi, 70 mermi, 443 dolar ve 4 bin lira para ele geçirildi. Toplam 178 kilo 800 gram uyuşturucu maddenin ele geçtiği operasyonlarda yakalanan 2 şüphelinin, adli makamlara sevk edileceği bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldıEsenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı
Sultangazi'deki düğün salonunda gizli kamera skandalı! Patronun 'kıyafet' iddiasını 'açı' yalanladıSultangazi'deki düğün salonunda gizli kamera skandalı! Patronun 'kıyafet' iddiasını 'açı' yalanladı

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.