Eshot ve deniz ulaşımında kış tarifesi alarmı: İzmir ve Kocaeli'de toplu taşımada büyük değişiklikler

Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci ve çalışanların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında yaşanacak yoğunluğa karşı önlemler alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Eylül 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere kış tarifesine geçiş yaparak önemli düzenlemelere imza atıyor. Bu düzenlemeler, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı ve olası yoğunluk sorunlarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

İZMİR'DE ESHOT HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış tarifesi öncesinde ESHOT bünyesindeki bin 691 otobüsün bakımını tamamladı. Yaz dönemi boyunca süren çalışmalarda otobüslerin detaylı kontrolleri yapıldı, eksiklikleri giderildi ve olası arızaların önüne geçilmesi hedeflendi. Ayrıca tüm otobüsler, iç ve dış temizlikleri yapılarak hijyenik bir şekilde yeni döneme hazırlandı. 135 personelin üç vardiya halinde çalıştığı bu süreçte, vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmesi amaçlanıyor.

KOCAELİ'DE VAPUR SEFERLERİNDE HEM ARTIŞ HEM İNDİRİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise deniz ulaşımında kış tarifesine geçerek önemli bir adım attı. 8 Eylül'den itibaren vapur seferlerinde sefer sayıları artırılırken, ücretlerde de %50 oranında indirim yapıldı. Bu uygulamanın, özellikle Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında devam eden çalışmalar nedeniyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi ve vatandaşlara alternatif bir ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor. Hem zamandan tasarruf sağlamak hem de ekonomik olarak vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen bu uygulama, Kocaeli halkı tarafından memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Kış tarifesiyle birlikte, vapur seferlerinin daha sık aralıklarla düzenlenmesi ve indirimli fiyatlarla sunulması, deniz ulaşımının tercih edilebilirliğini artıracak.

Bu düzenlemelerle birlikte, hem İzmir hem de Kocaeli'de toplu taşıma sistemlerinin daha verimli ve kullanıcı dostu hale getirilmesi amaçlanıyor. Öğrenci ve çalışanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreye duyarlı ulaşım seçeneklerini teşvik etmek, belediyelerin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

İzmir ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin toplu taşımada yaptığı bu kış tarifesi düzenlemeleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı ve konforunu artırmayı hedefliyor. ESHOT'un bakımlı otobüsleri ve Kocaeli'nin indirimli vapur seferleri, yeni eğitim döneminde toplu taşımayı daha cazip hale getirecek gibi görünüyor. Vatandaşların bu düzenlemelerden en iyi şekilde faydalanması ve toplu taşımayı tercih etmesi, şehirlerin trafik sorununa da olumlu katkı sağlayacaktır.